Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte questa mattina all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), tenutasi nella sede di Villa Belmonte, a Palermo. Ad accoglierlo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha partecipato alla cerimonia insieme alle più alte cariche istituzionali.

Nel corso dell’evento, il presidente del CGA, Ermanno de Francisco, ha illustrato la relazione sull’attività dell’organo nel 2024, analizzando le principali questioni giuridiche affrontate e i risultati raggiunti. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, oltre a numerose autorità civili e militari.

Villa Belmonte, che ospita la sede del CGA nel quartiere dell’Acquasanta, è stata inaugurata un anno fa dopo un complesso intervento di riqualificazione finanziato dalla Regione Siciliana con sei milioni di euro. I lavori hanno permesso il recupero architettonico della struttura, compreso il restauro degli affreschi, restituendo al prestigioso edificio il suo valore storico e istituzionale.

«Fino a poco più di un anno fa Villa Belmonte era chiusa al pubblico e inutilizzabile. Oggi invece questo straordinario gioiello architettonico della città di Palermo ha ospitato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dal Presidente Renato Schifani, per la prestigiosa inaugurazione dell’Anno giudiziario del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana. Si chiude così il cerchio, abbiamo scritto una bella pagina di rigenerazione e utilizzo virtuoso del patrimonio pubblico palermitano. Ciò significa migliori servizi ai cittadini e una sede finalmente all’altezza per il Cga Sicilia». Così l’eurodeputato Marco Falcone, partecipando oggi a Palermo alla cerimonia di avvio dell’Anno giudiziario del Cga a Villa Belmonte. La struttura, durante il mandato di Falcone all’assessorato all’Economia, era stata restaurata dopo lunghi anni di abbandono per essere consegnata esattamente un anno fa alla giustizia amministrativa. «Esprimo ancora gratitudine – aggiunge Falcone – al presidente Ermanno de Francisco per la determinazione profusa e a tutte le strutture del Governo regionale, a partire dall’Assessorato all’Economia, per il lavoro svolto con l’obiettivo di assicurare un futuro a Villa Belmonte», conclude l’eurodeputato.



