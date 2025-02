La galleria Santa Lucia, il ponte Milena, la viabilità della zona Kaos, lo svincolo per Porto Empedocle, l’area di Maddalusa e il tratto Mosella della SS 640, per il quale si propone la realizzazione di una rotonda, sono tra le principali problematiche affrontate nel tavolo di confronto convocato dal Prefetto di Agrigento, con i rappresentanti del Cartello sociale Don Mario Sorce – Alfonso Buscemi – Paolo Ottaviano – Gero Acquisto

Il dibattito sulla viabilità ad Agrigento si riapre sotto la regia nuovo Prefetto, per giungere alla risoluzione di annosi problemi infrastrutturali. La sinergia tra forze sociali ed enti pubblici rappresenta un passo fondamentale per individuare soluzioni concrete e condivise.

Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento in un comunicato esprime gratitudine per operato del Prefetto Caccamo, il cui lavoro di coordinamento tra i vari enti competenti risulta essenziale per affrontare una criticità che da troppo tempo penalizza la comunità locale. L’incontro conferma l’attenzione congiunta su un problema prioritario per lo sviluppo del territorio.

Un approccio coordinato e mirato potrebbe rappresentare la chiave per superare le difficoltà attuali e garantire interventi efficaci, contribuendo così al miglioramento della viabilità ad Agrigento e alla qualità della vita dei cittadini.

