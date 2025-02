L’Akragas ha anticipato la partenza per la trasferta in Campania, ed è già in viaggio verso Scafati per prepararsi al meglio alla sfida contro la Scafatese, uno degli incontri più delicati della stagione. La squadra soggiornerà per due giorni in ritiro, con la rifinitura prevista per domani, sabato, così da affrontare la gara di domenica nelle migliori condizioni possibili.

Pisano vicino alla squadra, ma resta il mistero sull’entusiasmo ritrovato

Parallelamente, nelle ultime ore, pare che nell’ambiente biancazzurro sia tornato un inspiegabile entusiasmo, nonostante la squadra sia ancora impantanata nelle sabbie mobili dell’ultimo posto in classifica. L’On. Calogero Pisano, ieri, ha incontrato squadra e staff negli spogliatoi, portando un messaggio di vicinanza e sostegno, oltre a garantire il supporto economico necessario per la trasferta.

Situazione societaria: ancora incertezza dopo l’addio di Deni

Sul fronte societario, regna ancora l’incertezza. Dopo la decisione di Giuseppe Deni di rimettere il proprio mandato e consegnare la società al sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, non si registrano sviluppi concreti su una nuova guida per il club.

“Siamo concentrati solo sulla partita”, fa sapere l’Ufficio Stampa dell’Akragas. “Ringraziamo l’onorevole Pisano per il suo supporto, che ci permette di affrontare questa trasferta con maggiore serenità. Tuttavia, il futuro della società resta un tema aperto e urgente”.

L’Akragas è dunque in viaggio con la speranza di tornare dalla Campania con punti preziosi, ma resta da capire se questo slancio servirà davvero a dare una svolta a una stagione fin qui complicata.

