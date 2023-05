Matrimoni ed eventi tra Arte e Cultura: riapre il Castello Ducale Colonna

La location è a dir poco fiabesca e, a far parlare di sé, sono soprattutto le sue mura millenarie frutto di Storia, Arte e Cultura: il Castello Ducale Colonna di Joppolo Giancaxio è di nuovo aperto al pubblico e pronto ad accogliere nei suoi locali sposi, business manager e chiunque voglia celebrare un evento degno di nota.

«Dopo due anni di stop forzato non dipendente dalla nostra volontà finalmente il nostro meraviglioso castello torna ad essere a disposizione di chi lo ha sempre amato – afferma Massimo Firetto in rappresentanza della proprietà – La giustizia ci ha dato ragione e ora questo luogo potrà vivere per sempre come è giusto che sia. Come diciamo da diverso tempo a questa parte, non si può fermare la Storia e il Castello Ducale Colonna è Storia della nostra amata Sicilia».

Castello Ducale Colonna un po’ di Storia

Costruito interamente con pietra calcarea del luogo, Il Castello Ducale Colonna nasce dalle rovine di un’antica fortezza trecentesca; ubicato nella periferia del piccolo centro agrigentino di Joppolo Giancaxio, la struttura si erge in un angolo molto pittoresco, attaccato ad una rupe in cui risulta incastonato. Nei primi anni del “700″ il Castello è stato in parte ristrutturato ed ampliato ad opera della nobile famiglia Colonna, da cui prende il nome, allora proprietaria del feudo siciliano. Il Castello mostra sin da subito la sua grandiosità attraverso la sua struttura. E’ costituito, infatti, da un pianterreno comprendente: la casa del custode, la casa dell’amministratore e una grandiosa sala usata nel passato per i importanti ricevimenti. Al primo piano vi sono, oltre ai servizi, tre grandi ambienti, destinati in passato a camere da letto dei duchi di Cesarò, a studio privato e a camera da letto delle figlie. Al secondo piano, oltre alla grandiosa sala della torre, si notano un grande ingresso, la sala da pranzo e i servizi. Più a Nord, leggermente distaccato, esiste il grandioso teatro negli ultimi tempi trasformato in sala cinematografica. La cappella, pure di stile trecentesco-Chiaramontano, è stata costruita con blocchi duri di tufo arenario, prelevato dalle medesime cave che fornirono in età ellenica il materiale per la costruzione dei templi della Valle di Agrigento.

Una location da sogno nel cuore della Valle dei Templi

«La nostra location è a disposizione per la celebrazione di matrimoni, lo svolgimento di eventi aziendali, cerimonie private, meeting e non solo; abbiamo una spa e un teatro completamente a disposizione dei nostri ospiti e le nostre sale possono ospitare oltre 300 persone sedute ciascuna – rivela ancora Firetto – Uno dei fiori all’occhiello del castello è la cucina che si rifa alla tradizione siciliana con influenze mediterranee e nordafricane».

Insomma, il Castello Ducale Colonna si conferma un tesoro ritrovato vista anche la sua posizione a soli 7 chilometri di Agrigento e poco distante da meraviglie quali la Valle dei Templi e la scala dei Turchi.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.castelloducalecolonna.it o telefonare ai seguenti numeri: 3896365999; 0922476040