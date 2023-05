Movida, prorogata ordinanza: stop alcolici dalla mezzanotte. Locali chiusi alle 2

Il primo cittadino di Agrigento Franco Miccichè ha firmato la nuova ordinanza sulla Movida. L’atto del primo cittadino segue la linea della precedente e impone, fino ad inizio giugno prossimo, la chiusura alle 2 dei locali e lo stop agli alcolici a partire dalla mezzanotte, sia in centro città, ma anche nella località balneare di San Leone e persino nelle periferie. Secondo la nuova ordinanza da oggi e fino al prossimo 4 giugno è vietata – a qualunque ora – la vendita per asporto di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro (anche per i piccoli negozi di alimentari, ma non per i supermercati); è vietato il consumo di bevande in vetro in pubblico con conseguente abbandono dei rifiuti, così come lo è la vendita per asporto di alcolici e superalcolici dalla mezzanotte fino alle 2, quando i locali dovranno chiudere.

Si potrà continuare a somministrare gli alcolici solo all’interno dei locali. Per quanto riguarda la chiusura, tutte le attività (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, self-service, gelaterie, rosticcerie e similari) dovranno chiudere entro le 2 tutti i giorni, “con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dalle 24, consentendo all’interno, esclusivamente diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della normativa vigente in materia. E’ comunque facoltà del sindaco – si legge nell’ordinanza – concedere deroghe al presente provvedimento, soltanto in particolari occasioni o manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico”.