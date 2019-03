MasterChef Italia 8: Salvatore Cozzitorto mattatore della settima puntata

Ciao Cozzitorto ieri ha fatto un piatto perfetto e ricevuto i complimenti degli chef stellati. È stato il mattatore della serata vincendo anche la prova in esterna da capitano.

MasterChef Italia 8 settima puntata Mystery Box – Concorrenti migliori: Virginia, Valeria, Gilberto

La quinta Mystery Box di MasterChef Italia 8 nasconde… le facce dei concorrenti! Gli aspiranti MasterChef hanno trovato dei piatti con impressi i volti degli avversari: ognuno deve fare la spesa per il cuoco amatoriale inciso sul proprio piatto! Tutti quindi si fiondano in dispensa per accaparrarsi gli ingredienti più strani e difficoltosi, per fare qualche dispetto al proprio compagno o semplicemente per cercare di impedirgli la vittoria della Mystery Box. Peccato che in realtà quella spesa… fosse un boomerang! Ognuno deve cucinare con la spesa creata ad hoc per l’altro: questo mette in seria difficoltà molti concorrenti, tra cui Gilberto, che aveva preso gli ingredienti più disparati per la povera Anna, Verando, che voleva vendicarsi del torto subito da Salvatore, Giovanni, che aveva provato a mettere in difficoltà Guido, e Loretta, che per Alessandro aveva preso persino banana e cetriolo. Altri invece traggono vantaggio dalla propria bontà d’animo: in particolare Valeria, che aveva messo insieme una bella spesa per Federico, e Virginia, che per la sua amica Gloria aveva raccolto i suoi ingredienti preferiti. Le due aspiranti MasterChef finiscono tra i migliori grazie ai loro piatti completi e ben equilibrati! Il terzo migliore invece viene chiamato per un motivo diametralmente opposto: per aver saputo dare armonia a ingredienti che mai avrebbero potuto convivere pacificamente in un piatto. Stiamo parlando di Gilberto, che con la sua ricetta a base di controfiletto di manzo, granchio, fichi e cocco si aggiudica la vittoria di questa particolarissima Mystery Box!

