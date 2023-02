Masso sfonda lunotto dell’auto di un impiegato. Aperta inchiesta

I carabinieri di Agrigento hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto ad un sessantenne agrigentino, impiegato regionale in servizio al Parco Archeologico della Valle dei Templi. L’auto dell’uomo è stata raggiunta da un masso, mentre era posteggiata davanti alla sua abitazione. A scagliarlo contro il lunotto posteriore, andato in frantumi, è stato un ignoto individuo.

Chi ha agito lo ha fatto nel primo pomeriggio. L’impiegato ha formalizzato la denuncia, e i militari dell’Arma dopo avere raccolto il racconto dell’uomo hanno subito informato la Procura della Repubblica di Agrigento, ed avviato l’attività investigativa. Quasi sicuramente s’è trattato di un danneggiamento mirato per motivi ancora da chiarire.