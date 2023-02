Blitz antidroga nella notte nell’Agrigentino, eseguite una ventina di misure cautelari

Blitz antidroga la notte scorsa in diversi centri dell’Agrigentino e in uno del Nisseno. Il personale della Squadra Mobile di Agrigento, diretta da Giovanni Minardi, hanno notificato 25 misure cautelari a soggetti di Canicattì, Campobello di Licata, Licata e Gela. Data esecuzione all’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Dda. L’inchiesta, sviluppata dagli agenti della Mobile, ha permesso di portare alla luce una associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.