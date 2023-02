Rissa durante il Carnevale: tre giovani feriti

Hanno 24, 25 e 28 anni e sono tutti di Aragona i tre giovani rimasti feriti durante una rissa scoppiata sabato notte ad Aragona, mentre erano in corso i festeggiamenti di Carnevale. Trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” uno ha riportato un brutto trauma cranico, un altro la frattura del setto nasale, e il terzo lesioni e contusioni al volto. I primi due sono stati giudicati guaribili con una prognosi di 21 giorni ciascuno. Il terzo guarirà in 8 giorni.

Una zuffa durante la quale non c’è stato nessun intervento da parte delle forze dell’ordine. Nessuno l’ha infatti segnalata al 112. Eppure di una rissa s’è cominciato a parlare fin dalla mattinata di domenica dopo che, lungo il viale Mediterraneo, nella zona industriale di Agrigento, c’è stato l’incidente stradale costato la vita al ventiseienne Raimondo Giglia.

Il ragazzo non è rimasto coinvolto in una rissa, ma con la sua Fiat Panda stava correndo verso il nosocomio agrigentino per sincerarsi delle condizioni di salute dei suoi amici. Spetterà adesso ai carabinieri ricostruire cosa effettivamente è accaduto mentre era in pieno svolgimento il Carnevale aragonese.