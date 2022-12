Masso finisce sulla strada, e si frantuma: arteria chiusa e poi riaperta

Una porzione del costone di Fondacazzo, a ridosso del viadotto Morandi, s’è staccata e s’è frantumata sulla carreggiata della strada provinciale 1. E’ successo durante la notte fra martedì e ieri. Per fortuna, in quei momenti, non transitavano veicoli, e quindi nessuno è rimasto coinvolto.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio, dopo avere notato i detriti sull’asfalto, a dare l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i carabinieri del nucleo Radiomobile. La strada è stata chiusa al traffico per tutta la notte e la mattinata di ieri.

Dopo un sopralluogo tecnico, la rimozione dei detriti, e la pulizia della carreggiata, l’importante arteria è stata riaperta. Nelle prossime settimane verrà collocata una rete metallica a protezione del pendio.