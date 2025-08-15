Dopo avere bevuto alcolici hanno creato il caos in un locale della località balneare di Siculiana Marina, e alla vista dei carabinieri accorsi per ripristinare la calma, si sono scagliati anche contro di loro. I protagonisti del parapiglia, senza non poche difficoltà, sono stati bloccati. Si tratta di un sessantenne e di un venticinquenne, entrambi di Agrigento. Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Devono rispondere dei reati di resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico ufficiale.

Inoltre sono stati sanzionati per ubriachezza molesta e rifiuto di fornire le generalità. E’ successo l’altra. I due uomini dopo avere alzato un po’ troppo il gomito, sono entrati all’interno del locale. In evidente stato di alterazione, hanno infastidito il proprietario, il personale dell’attività lavorativa e gli avventori. Qualcuno si è rivolto al 112. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Agrigento, che hanno tentato di procedere all’identificazione. I due, per tutta risposta, hanno opposto resistenza e all’improvviso si sono scagliati contro i militari.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp