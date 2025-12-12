Agrigento festeggia un nuovo campione della televisione italiana. Massimiliano Butticè, bancario agrigentino, è il nuovo vincitore de “La Ruota della Fortuna”, lo storico game show che continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori.

Con lucidità, prontezza e una buona dose di sangue freddo, Massimiliano ha saputo affrontare manche dopo manche, conquistando pubblico e studio fino alla vittoria finale. Un percorso brillante, fatto di intuizioni giuste e scelte coraggiose, che lo ha portato a scrivere il suo nome nell’albo dei campioni del programma.

Una soddisfazione personale importante, ma anche un motivo di orgoglio per Agrigento, che ancora una volta si ritrova rappresentata positivamente sul palcoscenico nazionale. Il sorriso di Massimiliano, la sua semplicità e il suo entusiasmo hanno fatto breccia anche tra i telespettatori, rendendo la sua affermazione ancora più speciale.

Dalla scrivania di una banca al centro dello studio televisivo: una storia che dimostra come, con determinazione e un pizzico di fortuna, i sogni possano davvero girare dalla parte giusta. 🌀

