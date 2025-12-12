Ladri al liceo Scientifico di viale Kennedy a Casteltermini. Il danneggiamento con furto, è stato messo a segno, verosimilmente, nelle ore notturne. I responsabili, dopo avere forzato un infisso, sono riusciti ad accedere nei locali. Dopodiché hanno scassinato i distributori automatici di bibite, caffè e merendine, riuscendo a prelevare dalle cassette e a portare via una somma in denaro tutte in monete di vario taglio.

Concluso il raid si sono allontanati velocemente. A fare l’amara scoperta, sono stati i collaboratori scolastici alla riapertura della struttura scolastica. Delle indagini, per cercare di identificare gli autori del furto, si stanno occupando i carabinieri. Uffici ed aule non sarebbero stati minimamente presi di mira.

