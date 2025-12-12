Ladri in azione in pieno giorno nel quartiere agrigentino di Monserrato. Sono penetrati nell’abitazione di una settantottenne pensionata agrigentina, e, dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno trovato e portato via denaro contante per circa 30mila euro e vari oggetti in oro. Il bottino da una prima stima è di circa 50mila euro. I malviventi sono tornati in azione approfittando della momentanea assenza della proprietaria, tra le 10 e le 12.

C’è il sospetto che sarebbe stata utilizzata la cosiddetta “chiave bulgara”. Nel sopralluogo di rito da parte dei carabinieri, infatti, non sono state trovate tracce di effrazioni da scasso sulla porta d’ingresso. Spetterà comunque ai militari dell’Arma della Stazione di Villaseta ricostruire con precisione l’accaduto e tracciare una pista investigativa che conduca all’individuazione dei delinquenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp