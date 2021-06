Mascherine all’aperto, verso la fine dell’obbligo

C’è il via libera del Comitato tecnico-scientifico e del governo, che si era affidato agli esperti: non sarà più obbligatorio in zona bianca indossare le mascherine all’aperto, ma solo averle con sé per metterle in caso di rischio assembramenti. Premesso che “le mascherine rappresentano uno dei mezzi più efficaci per la riduzione della circolazione del virus”, il Cts evidenzia che “lo scenario epidemiologico è caratterizzato da una incidenza stabilmente e significativamente sotto i 50 casi x 100.000 abitanti nei 7 giorni indicativa di una contenuta circolazione del virus Sars-CoV-2” E “questo si tradurrà in un quadro nazionale che dalla prossima settimana vedrà tutte le regioni in zona bianca”. Quindi “sulla base di questi dati il Cts ritiene che nell`attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca, ci siano le condizioni per superare l`obbligatorietà dell`uso delle mascherine all`aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento. “L’abolizione dell’obbligo dell’utilizzo delle mascherine all’aperto dal 28 giugno “e’ una notizia ottima. Prosegue cosi’ il percorso avviato dal Governo Draghi di ripresa e rinascita del Paese”. E’ quanto dichiara il sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di Noi con l’Italia, Andrea Costa che aggiunge: “Con tutta italia che sara’ in zona bianca, un italiano su 4 che ha completato il ciclo vaccinale e piu’ della meta’ di cittadini che hanno ricevuto almeno una dose, togliere la MASCHERINA all’aperto era un passaggio necessario e non piu’ rinviabile, visti anche i numeri giornalieri confortanti della campagna vaccinale e il quadro epidemiologico in miglioramento costante”. Questa scelta – spiega ancora – presa a seguito delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, “ha un significato simbolico molto forte per il Paese: segna uno degli ultimi passaggi significativi per il ritorno alla vita normale. E’ un segnale di fiducia per i nostri concittadini e anche per tutti coloro che quest’estate verranno a visitare l’Italia”.