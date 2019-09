Marta Passarello approda alle finali di “Miss Europa”

Bella come il sole, e con un sorriso straordinario. Marta Passarello, 19 anni, di Agrigento ha vinto la fascia “Miss sensualità”, che le è valsa la partecipazione al concorso “Miss Europa”.

Lo scorso anno scolastico ha conseguito la maturità classica, ed è iscritta all’Università degli Studi di Catania. La sua grande passione la moda, infatti, ha partecipato alla sfilata di Dolce & Gabbana, lo scorso luglio, alla Valle dei Templi.

Un motivo in più che l’ha spinta a mettersi in gioco. Al concorso “Fotomodella Italia” è riuscita a farsi notare dai giurati, che l’anno premiata con una delle fasce in gara. Bella e brava, Marta, adesso pronta ad una nuova sfida.