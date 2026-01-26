Akragas, Marrone show all’esordio: doppietta e applausi. Rosato: “Innesti giusti per il finale di stagione”

Un esordio da incorniciare, una doppietta che mette subito il sigillo e una vittoria mai in discussione. Meglio di così, per Mirko Marrone e per l’Akragas, era davvero difficile immaginarlo. Il nuovo calciatore biancazzurro si prende la scena nella netta affermazione contro la Sommatinese e si presenta al pubblico del “Totò Russo” nel modo migliore possibile.

«Sono molto contento per i due gol – ha detto Marrone nel post-gara – ma soprattutto per la vittoria della squadra, che era importantissima. Non potevo desiderare un esordio migliore». Una partita che, nei fatti, non ha mai avuto storia: «Siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi a fare una bellissima gara. Dobbiamo continuare su questa strada».

Non nasconde l’emozione, Marrone, quando parla della nuova avventura: «Vestire questa maglia è un onore assoluto. Far parte dell’Akragas, di una maglia così gloriosa, è motivo di grande orgoglio».

Dall’altra parte, il tecnico della Sommatinese, Mauro Miccichè, riconosce la superiorità degli avversari: «Prendere gol nei primi minuti contro l’Akragas rende tutto più complicato. Abbiamo provato a rientrare in partita, ma abbiamo sbagliato troppo. Sul 2-0 abbiamo avuto due occasioni pulite, poi il 3-0 – viziato da un fallo – ha chiuso definitivamente i conti». Per i giallorossi, però, lo sguardo è già rivolto al futuro: «La nostra salvezza passa dalle gare casalinghe. La prossima partita sarà fondamentale».

Da agrigentino, Miccichè non manca di esprimere un augurio ai biancazzurri: «Mi dispiace un po’ perché pensavo potessero vincere il campionato. Il Priolo è molto forte e sette punti sono tanti, ma finché ci sono partite da giocare non bisogna mollare».

A fare il punto sul mercato è il direttore generale Giancarlo Rosato: «Vittoria doveva essere e vittoria è stata. I nuovi innesti sono entrati bene, soprattutto Marrone, autore di una prestazione di livello. Anche Casucci ha dato il suo contributo. Sono ragazzi che potranno darci una mano importante fino alla fine del campionato e anche in Coppa Italia. Continuiamo il nostro cammino, poi ad aprile tireremo le somme».

Akragas 4

Sommatinese 0

Marcatori: pt 5’ e 44’ Marrone; 45’ Ten Lopez; st 27’ Llama

Akragas: Manna, Messina, Vizzini, King, Cipolla, Fragapane (26’ st Marchica), Marrone (35’ st Vitelli), Gatto, Tripoli, Llama, Ten Lopez. All.: De Rosa

Sommatinese: Giardina, Brancato (12’ st Terrana), Yoboua, Scuderi, Pulici (1’ st Giunta), Cantavenera, Pira (34’ st Giarratana), Puccio, Bamba, Vaccaro, Cannizzaro. All.: Miccichè

Arbitro: Scalavino di Palermo

