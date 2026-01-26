Una ricognizione aerea con l’elicottero dei vigili del fuoco è stata fatta sull’isola di Linosa, duramente colpita dalle recenti mareggiate provocate dal passaggio del ciclone Harry. Il sorvolo ha consentito una prima valutazione dei danni e la definizione di un piano di interventi urgenti da eseguire.

Domani è atteso sull’isola l’arrivo di una ditta incaricata dei primi lavori di somma urgenza. Un sopralluogo è stato effettuato dal sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, con il personale della Protezione civile e del Genio civile.

I primi interventi riguarderanno la strada di Pozzolana di Ponente, una delle infrastrutture più colpite. A Linosa le mareggiate hanno distrutto interi tratti di viabilità.

