Un’abitazione disabitata nel cuore del centro storico di Agrigento, a pochi passi dalla via Atenea, era stata trasformata in una centrale di confezionamento e spaccio di droga. Lo hanno scoperto sabato pomeriggio i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico e consumo di sostanze stupefacenti disposta e coordinata dal questore Tommaso Palumbo.

Un ventunenne e un diciottenne, entrambi di nazionalità tunisina, domiciliati in città, sono stati arrestati. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 11 grammi di cocaina e 35 grammi di hashish, abilmente occultati nei cassetti del mobilio, un bilancino di precisione, coltelli, cutter e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Trovata e sequestrata anche una somma in denaro, ritenuta provento dell’attività di smercio di droga. Devono rispondere, in concorso, dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli indagati, dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno alla Procura di Agrigento, Matteo Maria Orlando, sono stati accompagnati nella loro abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

