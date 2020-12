Marito prende la moglie a morsi, arrestato 45enne

Ha picchiato la moglie, tanto da ferirla al viso. E le ha morso al braccio. Protagonista un 45enne di Canicattì, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Canicattì. Tutto quanto, l’altra sera, in contrada “San Silvestro” a Canicattì. L’uomo rientrato in stato di ebbrezza alcolica, ha avuto una discussione con la moglie, per poi scagliarsi contro la stessa.

Poi avrebbe addentato il braccio della moglie, e lo ha lasciato solo quando gli ha procurato un vistoso segno sulla pelle. Provvidenziale e tempestivo l’intervento dei militari dell’Arma e degli agenti delle Volanti del locale Commissariato. Hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione, e la moglie con sul corpo ancora i segni delle percosse.

A carico dell’aggressore sono scattate le manette, e come ordinato dal magistrato di turno, poi posto ai domiciliari.