Da oggi tutti in zona “rossa”: ecco le regoli da seguire. Autocertificazione obbligatoria

Da questa mattina, 24 dicembre vigilia di Natale, l’Italia è tutta in zona “Rossa”. Entrano in vigore i divieti, e cominciano 4 giorni di forti limitazioni, varate dal Governo per contenere i contagi del Coronavirus. Chiusi bar, ristoranti e pasticcerie, ma è consentito l’asporto fino alle 22, e la consegna a domicilio, senza restrizioni.

Chiusi anche i negozi, ad eccezione di supermercati e generi alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi e librerie.

Si potrà uscire per fare una passeggiata vicino casa con la mascherina, e fare attività sportiva da soli. Sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune, quindi, sarà necessaria l’Autocertificazione per tutti gli spostamenti consentiti, e comprovati per motivi di lavoro, salute o necessità, o per tornare alla propria residenza o domicilio.

Chi dovrà uscire per andare nei negozi aperti, o in chiesa per la Santa Messa, o per fare attività motoria dovrà sempre portare con se l’Autocertificazione.

Da oggi e fino al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti, altri familiari, amici, o partner fissi, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22, e nel limite massimo di due persone (e con loro potranno esserci soggetti minori di 14 anni, disabili, e persone anziane non autosufficienti conviventi).

La vigilia di Natale (24 dicembre) e la sera di San Silvestro (31 dicembre), niente feste allargate, veglioni, cene con inviatati fuori dal nucleo convivente. Alle 22 tutti a casa propria.