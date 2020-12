Patteggia a demolisce opere abusive, condanna confermata per abusivismo edilizio

Senza alcuna autorizzazione, e convinta di farla franca, aveva realizzato abusivamente alcune opere, per completare un’abitazione, in una zona dove insiste il vincolo paesaggistico, sull’isola di Lampedusa. Fermata a lavori quasi ultimati, è stata prima indagata in stato di libertà, qualche giorno fa definitivamente condannata, con il beneficio della sospensione della pena.

A nulla è valsa la demolizione di tutte le opere abusive, e il ripristino dei luoghi. Protagonista della vicenda una toscana, E.T., 52 anni, proprietaria di un immobile sulla più grade delle Pelagie, a cui è stata inflitta la pena di 2 mesi di reclusione, e 12.000 euro di multa, per il reato di violazioni edilizie, per aver realizzato opere abusive, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, accertati nel febbraio di quattro anni fa.

La Cassazione ha confermato il verdetto del Tribunale di Agrigento. La 52enne, dopo l’accordo tra le parti (difesa e pubblico ministero), aveva patteggiato la pena. Secondo quanto ricostruito, la donna, quale proprietaria del terreno, e committente dei lavori, in assenza di permesso di costruire, aveva realizzato diverse opere, per ultimare una residenza estiva. La scoperta dopo un’ispezione nel cantiere da parte delle forze di polizia.