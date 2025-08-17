AGRIGENTO – Una chitarra, la voce di Mario Venuti e il fascino senza tempo della Valle dei Templi illuminata dalle prime luci del giorno. È l’appuntamento fissato per martedì 19 agosto alle ore 5.30 davanti al Tempio della Concordia, dove il cantautore catanese sarà protagonista di un concerto organizzato da CoopCulture.

L’evento si inserisce nel cartellone delle aperture notturne della Valle e promette di regalare un’atmosfera unica. «Una chitarra classica e un filo di voce bastano per avvicinarti al paradiso – spiega Venuti –. Le canzoni, spogliate da arrangiamenti e preziosismi, riacquistano la loro veste più autentica».

In scaletta non mancheranno i brani più amati della sua carriera, da Echi d’infinito – portata al successo da Antonella Ruggiero a Sanremo – fino agli inediti contenuti nell’ultimo album Tra la carne e il cielo. Ci sarà spazio anche per le cover di grandi hit italiane, che, nello scenario dei templi all’aurora, assumono il sapore di un rito musicale sospeso nel tempo. «Ci sono canzoni che ti riconnettono con il Creato», aggiunge il cantautore, sottolineando lo spirito intimo della performance.

Al termine del concerto, gli spettatori potranno partecipare a una visita guidata condotta dagli archeologi di CoopCulture. Il percorso partirà dal Tempio della Concordia per risalire la Via Sacra fino al Tempio di Giunone, offrendo una visione inedita e suggestiva del sito archeologico, con lo sguardo che si apre fino al mare.

Il biglietto unico, che include concerto e visita guidata, ha un costo di 22 euro. La biglietteria sarà aperta a partire dalle 4.45. Informazioni e prevendite sul sito www.coopculture.it.

