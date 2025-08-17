AGRIGENTO – Domenica 31 agosto alle ore 19.45, nel giardino di “A Casa di Mammì”, presso Villa Rosalia Portolano in via Panoramica dei Templi n. 2, andrà in scena il concerto narrativo “Accabadora”, ispirato all’omonimo romanzo di Michela Murgia, vincitore del Premio Campiello 2010.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Villa Rosalia a Bonamorone, sotto l’egida di Agrigento 2025 Capitale italiana della Cultura, e porta ad Agrigento uno degli spettacoli più intensi prodotti dall’Associazione culturale “Tra Parola e Musica – Casa di Suoni e Racconti” di Cagliari, realtà che vanta numerose esperienze teatrali e cinematografiche di rilievo nazionale, con la direzione artistica di Andrea Congia.

Il romanzo di Michela Murgia, che intreccia il fascino della narrativa sarda con riflessioni universali sui temi di vita, morte, maternità ed etica, trova nuova forma in un concerto narrativo che mescola parole e musica. La colonna sonora, affidata alla chitarra classica, al synth e a inusuali giocattoli sonori, amplifica la forza del testo e ne restituisce l’anima più profonda.

Protagonisti sul palco saranno la voce intensa dell’attrice Elisa Zedda e la chitarra di Andrea Congia, che firmerà anche la direzione artistica della serata.

Al termine dello spettacolo seguirà un dibattito dedicato alle riflessioni etiche sollevate dal romanzo e, a chiudere, un momento conviviale aperto ai partecipanti.

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria ai numeri 328 5439015 e 340 7281312, vista l’ampia attenzione già manifestata dal pubblico e dai sostenitori dell’Associazione Villa Rosalia.

Un appuntamento da non perdere, che unisce letteratura, musica ed etica nella suggestiva cornice della Valle dei Templi.

