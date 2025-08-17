Agrigento, “A Cena con Sciascia”: letteratura e gusto si incontrano a Casa Diodoros

Dopo il sold out registrato dalle due serate dedicate a Pirandello, torna il progetto ideato da Beniamino Biondi nella suggestiva cornice di Casa Diodoros, in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. L’iniziativa, che ha già conquistato il pubblico, si propone di intrecciare cultura letteraria e tradizione gastronomica, offrendo un’esperienza immersiva e multisensoriale.

“A Cena con gli Scrittori” non è un semplice spettacolo né una cena a tema, ma un percorso che coinvolge i partecipanti in un viaggio culturale e sensoriale: alla lettura drammatizzata di brani selezionati segue una cena ideata per dialogare con i testi, creando un intreccio tra parole e sapori. L’atmosfera raccolta e intima invita al confronto, alla riflessione e alla condivisione.

Il nuovo appuntamento è dedicato a Leonardo Sciascia. Il menù della serata nasce grazie alla consulenza del nipote dello scrittore, Vito Catalano, che ha suggerito gusti e preferenze del grande racalmutese. A dare voce ai testi sarà l’attrice Annagrazia Montalbano, che guiderà il pubblico attraverso brani tratti da romanzi, novelle e dalle due poesie con cui Sciascia esordì.

L’evento è in programma mercoledì 27 agosto alle ore 20:30 a Casa Diodoros (via Giuseppe La Loggia).

Il costo della partecipazione è di 40 euro a persona. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 351 6110085.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp