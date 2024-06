๐Œ๐š๐ซ๐ข๐š๐ง๐ ๐ž๐ฅ๐š ๐‹๐จ๐ง๐ ๐จ รจ stata eletta ๐ƒ๐ข๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐จ ๐๐ข ๐Œ๐ฎ๐ฌ๐ข๐œ๐š ๐๐ข ๐’๐ญ๐š๐ญ๐จ Arturo ๐“๐จ๐ฌ๐œ๐š๐ง๐ข๐ง๐ข di Ribera per il triennio accademico 2024/27 con il 100% delle preferenze espresse dai docenti. Rinnovati anche il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti. Longo, giร Direttore dal 2015 al 2021 e Vice Direttore nel triennio 2021-24, nonchรฉ docente di ruolo di pianoforte del Conservatorio Toscanini dal 1998, ha curato in prima persona negli anni e portato a compimento il lungo e difficile iter di Statalizzazione dell’Istituto, l’assegnazione e la ristrutturazione della nuova sede oggi all’avanguardia a livello europeo, l’ampliamento dell’offerta formativa da 7 a 28 Corsi di laurea (attualmente attivi) con l’avvio del dipartimento dei nuovi linguaggi musicali ( jazz e pop), ha rilanciato le attivitร di produzione, ricerca e di internazionalizzazione decuplicando il numero di studenti accademici, di concerto con gli organi statutari che negli anni si sono succeduti e con il prezioso supporto del personale docente e non docente.



Longo, rieletta dai docenti con il 100% delle preferenze espresse, si insedierร a decorrere dal 1 novembre a seguito della nomina del Ministro della Universita e della Ricerca, e dichiara: “๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘ข๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘™๐‘’๐‘”โ„Ž๐‘– ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘Ž ๐‘“๐‘–๐‘‘๐‘ข๐‘๐‘–๐‘Ž ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘Ž๐‘™๐‘™’๐‘ข๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘š๐‘–๐‘ก๐‘Ž’. ๐‘†๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘–๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘– ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘– ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘”๐‘Ž๐‘›๐‘– ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘– ๐‘’๐‘™๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘™’๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐บ๐‘–๐‘ข๐‘ ๐‘’๐‘๐‘๐‘’ ๐‘‡๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘ข๐‘’๐‘Ÿ๐‘’๐‘š๐‘œ ๐‘Ž ๐‘™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘Ž๐‘๐‘–๐‘Ž ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘‘๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘”๐‘ข๐‘’ ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘ข๐‘– ๐‘ ๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘–๐‘ก๐‘– ๐‘Ž ๐‘ ๐‘ข๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘– ๐‘š๐‘œ๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘๐‘–๐‘ข’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘๐‘– ๐‘’ ๐‘Ž๐‘‘ ๐‘œ๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘š๐‘œ๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘”๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘†๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘“๐‘Ž๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘‘๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘–๐‘™ ๐‘‡๐‘œ๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘›๐‘– ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘–๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘’๐‘๐‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’๐‘›๐‘ง๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™’๐ด๐‘™๐‘ก๐‘Ž ๐น๐‘œ๐‘Ÿ๐‘š๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐ด๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘œ ๐‘€๐‘ข๐‘ ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘Ž๐‘›๐‘Ž.

๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ ๐‘–๐‘™ ๐ท๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘œ๐‘“. ๐‘ ๐‘–๐‘๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘œ ๐น๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘’ ๐‘”๐‘™๐‘– ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘”๐‘Ž๐‘›๐‘– ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘– ๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™’๐‘œ๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘œ ๐‘™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘œ ๐‘›๐‘’๐‘™๐‘™’๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘œ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘›๐‘–๐‘œ ๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘”๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘œ ๐‘’๐‘”๐‘Ÿ๐‘’๐‘”๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘๐‘›๐‘’๐‘”๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘–๐‘™ ๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘“๐‘–๐‘๐‘–๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ๐‘‘๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘œ ๐‘†๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘’. ๐‘๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘’ ๐‘ ๐‘“๐‘–๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘– ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘œ: ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘™๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘– ๐‘™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– ๐‘‘๐‘– ๐‘’๐‘“๐‘“๐‘–๐‘๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘–๐‘๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘‘๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘“๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘ง๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘‘๐‘Ž๐‘™ ๐‘€๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ 800๐‘š๐‘–๐‘™๐‘Ž ๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ๐‘œ ( ๐‘ ๐‘ข 900mila euro ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘ ๐‘Ž ๐‘ก๐‘œ๐‘ก๐‘Ž๐‘™๐‘’) ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘’ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ž’ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘œ ๐‘–๐‘› ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘‘๐‘ข๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘š๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘œ ๐‘’๐‘ฅ ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐ท๐‘€/338 ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘ข๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘”๐‘”๐‘–๐‘œ ๐‘š๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘ข๐‘– ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘’๐‘›๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘’๐‘ฃ๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐‘›๐‘œ๐‘ก๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘Ž; ๐‘™’๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘– ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘– ๐ถ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ ๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘โ„Ž๐‘–๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘– (๐‘‡๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘›๐‘– ๐‘‘๐‘– ๐‘‚๐‘๐‘œ๐‘’, ๐น๐‘Ž๐‘”๐‘œ๐‘ก๐‘ก๐‘œ, ๐‘†๐‘Ž๐‘ฅ๐‘œ๐‘“๐‘œ๐‘›๐‘œ, ๐‘†๐‘ก๐‘Ÿ๐‘ข๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž, ๐ต๐‘–๐‘’๐‘›๐‘›๐‘– ๐‘‘๐‘– ๐‘™๐‘Ž๐‘ข๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘”๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘ƒ๐‘œ๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘˜) ๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘– ๐ท๐‘œ๐‘ก๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘–๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘๐‘Ž; ๐‘™๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘‘๐‘ข๐‘’ ๐‘†๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘– ๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘›๐‘’๐‘– ๐‘‡๐‘’๐‘Ž๐‘ก๐‘Ÿ๐‘– ๐‘ƒ๐‘–๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐ด๐‘”๐‘Ÿ๐‘–๐‘”๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘’ ๐ฟ’๐ผ๐‘‘๐‘’๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘†๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘ข๐‘๐‘Ž; ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘– ๐‘–๐‘š๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘›๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘– ๐‘ฃ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘’ ๐‘“๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘ง๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘‘๐‘Ž๐‘™ ๐‘ƒ๐‘๐‘ ๐‘ ; ๐‘™’๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘ ๐‘œ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘ข๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™’๐ด๐‘ข๐‘‘๐‘–๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ข๐‘š ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ, ๐‘โ„Ž๐‘’, ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘’๐‘š๐‘’ ๐‘Ž ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘™๐‘™๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘’๐‘“๐‘“๐‘–๐‘๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘–๐‘๐‘œ, ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘”๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘’๐‘š๐‘’ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘“. ๐น๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘’ ๐‘Ž๐‘– ๐‘ก๐‘’๐‘๐‘›๐‘–๐‘๐‘– ๐‘–๐‘›๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’๐‘๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ž๐‘™ ๐ต๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘€๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘’.

๐‘†๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘Ž๐‘ฃ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘™๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘ข๐‘œ๐‘›๐‘Ž ๐‘›๐‘œ๐‘ก๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘Ž ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘’๐‘›๐‘Ž ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘ข๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘œ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘ฃ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘”๐‘™๐‘–๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘™๐‘’๐‘”๐‘Ž ๐‘Ž๐‘š๐‘š๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘œ ๐‘‡๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘Ž๐‘ ๐‘œ ๐‘ƒ๐‘’๐‘‘๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘›๐‘œ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ ๐‘œ. ๐‘†๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘š๐‘œ ๐‘ข๐‘› ๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ ๐บ๐‘Ÿ๐‘’๐‘’๐‘›! ๐ถ๐‘–๐‘œ’ ๐‘š๐‘– ๐‘‘๐‘Ž’ ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘๐‘–๐‘ข’ ๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘”๐‘–๐‘Ž ๐‘’๐‘‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘ข๐‘ ๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘’๐‘”๐‘ข๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘”๐‘™๐‘– ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘– ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘“๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘’๐‘š๐‘’ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’, ๐‘Ž๐‘™ ๐ถ๐‘‘๐‘Ž, ๐‘Ž๐‘™ ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘œ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘“๐‘“ ๐‘Ž๐‘š๐‘š๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘œ, ๐‘Ž๐‘– ๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘”๐‘™๐‘–๐‘’๐‘Ÿ๐‘– ๐ด๐‘๐‘๐‘Ž๐‘‘๐‘’๐‘š๐‘–๐‘๐‘– ๐‘›๐‘’๐‘œ ๐‘’๐‘™๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘œ๐‘“๐‘“.๐‘Ÿ๐‘– ๐ด๐‘›๐‘”๐‘’๐‘™๐‘œ ๐ท๐‘– ๐ฟ๐‘’๐‘œ๐‘›๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’ (๐‘›๐‘œ๐‘š๐‘–๐‘›๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž) ๐‘’ ๐ด๐‘›๐‘ก๐‘œ๐‘›๐‘–๐‘›๐‘œ ๐‘ƒ๐‘’๐‘™๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘– (๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘›๐‘œ๐‘š๐‘–๐‘›๐‘Ž) ๐‘’ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘Ž ๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘Ž ๐‘ ๐‘ก๐‘ข๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘ข๐‘–๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘Ž ๐ธ๐‘™๐‘ฆ๐‘Ž๐‘›๐‘Ž ๐‘€๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž ๐‘€๐‘œ๐‘›๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘ฃ๐‘–’, ๐ฝโ„Ž๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘ฆ ๐บ๐‘Ž๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘™ ๐บ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘–๐‘›๐‘Ž, ๐ถโ„Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘Ž๐‘› ๐‘ ๐‘–๐‘š๐‘Ž๐‘ ๐‘ก๐‘–. ๐ด ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘– ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘– ๐‘’๐‘™๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘”๐‘œ ๐‘™๐‘’ ๐‘š๐‘–๐‘’ ๐‘๐‘–๐‘ข’ ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘ข๐‘™๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘–, ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘“๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘š๐‘œ ๐‘ข๐‘› ๐‘œ๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘œ ๐‘™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘‘๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘›๐‘’๐‘™๐‘™’๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘’ ๐‘’ ๐‘Ž ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘’๐‘™๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘’๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘ ๐‘œ, ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘™ ๐‘’’ ๐‘–๐‘™ ๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘€๐‘ข๐‘ ๐‘–๐‘๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘†๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐ด๐‘Ÿ๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘‡๐‘œ๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘›๐‘–, ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘š๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘’๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™’๐‘Ž๐‘™๐‘ก๐‘Ž ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Ž’ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘‘๐‘–๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘๐‘Ž ๐‘’ ๐‘”๐‘™๐‘– ๐‘ ๐‘ก๐‘ข๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–.”