𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐚 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨 è stata eletta 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 Arturo 𝐓𝐨𝐬𝐜𝐚𝐧𝐢𝐧𝐢 di Ribera per il triennio accademico 2024/27 con il 100% delle preferenze espresse dai docenti. Rinnovati anche il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti. Longo, già Direttore dal 2015 al 2021 e Vice Direttore nel triennio 2021-24, nonché docente di ruolo di pianoforte del Conservatorio Toscanini dal 1998, ha curato in prima persona negli anni e portato a compimento il lungo e difficile iter di Statalizzazione dell’Istituto, l’assegnazione e la ristrutturazione della nuova sede oggi all’avanguardia a livello europeo, l’ampliamento dell’offerta formativa da 7 a 28 Corsi di laurea (attualmente attivi) con l’avvio del dipartimento dei nuovi linguaggi musicali ( jazz e pop), ha rilanciato le attività di produzione, ricerca e di internazionalizzazione decuplicando il numero di studenti accademici, di concerto con gli organi statutari che negli anni si sono succeduti e con il prezioso supporto del personale docente e non docente.
Longo, rieletta dai docenti con il 100% delle preferenze espresse, si insedierà a decorrere dal 1 novembre a seguito della nomina del Ministro della Universita e della Ricerca, e dichiara: “𝑅𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔ℎ𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙’𝑢𝑛𝑎𝑛𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎’. 𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑖 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐺𝑖𝑢𝑠𝑒𝑝𝑝𝑒 𝑇𝑜𝑟𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑖𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑖 𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑖𝑢’ 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑒 𝑎𝑑 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑖 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑇𝑜𝑠𝑐𝑎𝑛𝑖𝑛𝑖 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐴𝑙𝑡𝑎 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎.
𝑅𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜 𝑖𝑙 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓. 𝑅𝑖𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑𝑜 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑎𝑟𝑎 𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖 𝑢𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖𝑜 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑔𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑏𝑛𝑒𝑔𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒. 𝑁𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑠𝑓𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜: 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟 800𝑚𝑖𝑙𝑎 𝑒𝑢𝑟𝑜 ( 𝑠𝑢 900mila euro 𝑑𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒) 𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑛𝑡𝑎’ 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑥 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐷𝑀/338 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎; 𝑙’𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑖 𝐶𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑖 (𝑇𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑂𝑏𝑜𝑒, 𝐹𝑎𝑔𝑜𝑡𝑡𝑜, 𝑆𝑎𝑥𝑜𝑓𝑜𝑛𝑜, 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎, 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑢𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑃𝑜𝑝 𝑅𝑜𝑐𝑘) 𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝐷𝑜𝑡𝑡𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑅𝑖𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎; 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑢𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑖 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑖 𝑃𝑖𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝐿’𝐼𝑑𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑚𝑏𝑢𝑐𝑎; 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑖 𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑃𝑁𝑅𝑅; 𝑙’𝑎𝑚𝑏𝑖𝑧𝑖𝑜𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑢𝑚 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜, 𝑐ℎ𝑒, 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓. 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑎𝑟𝑎 𝑒 𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑢𝑠𝑐𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒.
𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑚𝑚𝑎𝑠𝑜 𝑃𝑒𝑑𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑠𝑜. 𝑆𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛! 𝐶𝑖𝑜’ 𝑚𝑖 𝑑𝑎’ 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑢’ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑎𝑙 𝐶𝑑𝑎, 𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑎𝑖 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑖 𝐴𝑐𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐𝑖 𝑛𝑒𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑓.𝑟𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜 𝐷𝑖 𝐿𝑒𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑎) 𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑛𝑜 𝑃𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 (𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎) 𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝐸𝑙𝑦𝑎𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑛𝑔𝑖𝑜𝑣𝑖’, 𝐽ℎ𝑜𝑛𝑛𝑦 𝐺𝑎𝑏𝑟𝑖𝑒𝑙 𝐺𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎, 𝐶ℎ𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑅𝑖𝑚𝑎𝑠𝑡𝑖. 𝐴 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑣𝑜𝑙𝑔𝑜 𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑒 𝑝𝑖𝑢’ 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑒 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑠𝑜, 𝑞𝑢𝑎𝑙 𝑒’ 𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑜 𝐴𝑟𝑡𝑢𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑠𝑐𝑎𝑛𝑖𝑛𝑖, 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑙’𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎’ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖.”