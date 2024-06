di Michele Bellavia

L’ottava giornata del girone-salvezza metteva di fronte la Fortitudo Agrigento e la LUISS Roma. Tuttavia si trattava di un match importante solo per le statistiche. Il turno infrasettimanale, infatti, aveva decretato i verdetti per entrambe le compagini. I biancazzurri, perdendo a Cento, e gli universitari, usciti sconfitti a Nardò, avevano certificato la loro retrocessione in serie B. Finisce 100 a 74 per i padroni di casa trascinati da Dwayne Cohill autore di 28 punti (6/6 dall’arco). Bene anche Polakovich (19 punti, 18 rimbalzi e 34 di valutazione), Morici (11 punti) e Meluzzi (18 punti). Questa prestazione collettiva fa aumentare ancora di più il rimpianto di una stagione che poteva avere ben altro epilogo. Altre considerazioni. Sul versante opposto, la Luiss ha giocato a sprazzi e con percentuali di tiro (37% dal campo) che l’hanno condannata. Lo starting five di Damiano Pilot presenta Meluzzi, Ambrosin, Morici, Chiarastella e Polacovich; Andrea Paccariè risponde con Sabin, Fallucca, Pasqualin, Cucci e Cain. Primo quarto senza storia. Agrigento parte fortissimo trascinata dal trio Cohill-Polacovich-Morici. I biancazzurri piazzano la prima spallata già a metà del primo quarto (16-8), archiviando i primi 10′ con grande autorevolezza (25-17). Nel secondo quarto cambia poco. Gli ospiti giocano ad intermittenza aggrappati alle triple di Fallucca e D’Argenzio, senza tuttavia impensierire i padroni di casa spinti da un eccezionale Cohill dall’arco (4/4). La Fortitudo ne approfitta per ritoccare ulteriormente il vantaggio (54-22 sul finire del quarto). La reazione degli universitari è affidata alle iniziative di D’Argenzio che, comunque, non riescono ad arginare i biancazzurri. Alla sirena che manda le squadre negli spogliatoi, Fortitudo avanti di 19 (56-37). Nel terzo periodo il canovaccio non cambia. Trascinati da Sperduto e Cohill, i padroni di casa disputano un ottimo terzo quarto allargando ulteriormente la forbice (+25) (80-55). L’ultimo quarto è pura accademia. La Luiss parte bene con un mini break di 6 punti che costringe Pilot al time-out. I biancazzurri, a quel punto, non sbagliano più nulla ritoccando il vantaggio e chiudendo tra gli applausi la contesa. Mercoledì 5 giugno (palla a due alle 20 e 30) si va a Latina per il match contro la Benacquista.

Moncada Energy Group Agrigento 100 – LUISS Roma 74

Fortitudo Agrigento: Cohill 28, Ambrosin 7, Meluzzi 18, Sperduto 9, Polakovich 19, Morici 11, Peterson 2, Caiazza 4, Traoré 2, Fabi. All.: Pilot.

LUISS Roma: D’Argenzio 19, Sabin 13, Fallucca 15, Cucci 13, Cain 7, Pasqualin 4, Salvioni 3, Jovovic, Basso, Barbon. All.: Paccariè.

Arbitri: Mattia Eugenio Martellosio, Claudio Berlangieri e Chiara Mashietto. Note: parziali: 25-17, 31-20, 24-18, 20-19