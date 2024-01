Margherita La Rocca Ruvolo, Nuova Guida di Forza Italia ad Agrigento

Nel corso del Congresso provinciale, la deputata regionale e sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, è stata eletta all’unanimità coordinatrice provinciale di Forza Italia ad Agrigento. La nomina, avvenuta per acclamazione, segna un momento significativo per il partito nella regione, confermando la fiducia nei confronti della figura di spicco, con il compito di consolidare e promuovere il ruolo di Forza Italia ad Agrigento.

La deputata regionale, già sindaco di Montevago, ha dimostrato competenza e dedizione nel corso della sua carriera politica, guadagnandosi la stima dei colleghi e dei cittadini. La sua elezione come coordinatrice provinciale conferma la sua capacità di unire e dirigere, qualità essenziali per guidare una realtà politica complessa come quella di Agrigento.

Il Congresso provinciale di Forza Italia ad Agrigento è stato un momento di confronto e di riflessione sulle prospettive future del partito nella regione. La presenza della deputata nazionale Erica Mazzetti ha sottolineato l’importanza attribuita dal partito all’organizzazione e al rafforzamento delle proprie strutture a livello territoriale.

Nel suo primo discorso da coordinatrice provinciale, Margherita La Rocca Ruvolo ha ringraziato i membri del partito per la fiducia riposta in lei e ha espresso la sua determinazione nel lavorare per il bene comune. Ha sottolineato l’importanza dell’unità all’interno del partito e ha promesso di dedicarsi con impegno alla crescita e al consolidamento di Forza Italia ad Agrigento.

La nomina di Margherita La Rocca Ruvolo come coordinatrice provinciale di Forza Italia Agrigento rappresenta un nuovo capitolo nella storia politica della provincia. Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri e osservare come la sua leadership influenzerà il percorso del partito nella regione.