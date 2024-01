Finisce 4 a 1 tra Trapani e Akragas, allo stadio “Provinciale” di Trapani. Nella gara valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie D girone I, i granata continuano a vincere portando a +10 le vittorie consecutive. Il Trapani è andato in vantaggio con il gol di Crimi ad appena 5 minuti dal fischio di inizio. Al 39° arriva il raddoppio con la rete di Convitto. Allo scadere del 45° è Kragl a segnare il terzo gol per la squadra di casa. Le due squadre vanno negli spogliatoi con il netto vantaggio della capolista. Al 27° del secondo tempo l’ Akragas cerca di accorciare le distanze con la rete di Casadidio ma al 31° Cocco segna il quarto gol per il Trapani che mette la parola fine al match. Con i suoi 59 punti la squadra del presidente Antonini conduce la classifica, seguita dal Siracusa che dopo la vittoria contro la “Reggina”, si trova a 4 punti dalla capolista. Il prossimo impegno per i biancazzurri è in casa, mercoledì 31 gennaio contro il Castrovillari penultima con 10 punti.

IL TABELLINO

TRAPANI (4-3-3): Ujkaj; Pino, Bolcano, Sabatino, Guerriero (46′ Morleo); Palermo (77′ Ba), Crimi, Marigosu; Kragl (56′ Bollino), Cocco (80′ Samake), Convitto (66′ Balla). A disp.: Antonini, Pipitone, Gelli, Sartore. All. Pappalardo (Torrisi squalificato).

AKRAGAS (4-3-2-1): Sorrentino; Caramanno (65′ Casadidio), Cipolla, Fragapane, Rechichi; Scozzari (68′ di Stefano), Garufo, Sanseverino (56′ Marrale); Grillo (43′ Puglisi), Di Mauro; Litteri (76′ Liga). A disp.: Governali, Inzerillo, Perez, Olaoye. All. Costanzo (Coppa squalificato).

ARBITRO: Matina di Palermo (Mititelu-Bettani).

MARCATORI: 5′ Crimi, 39′ Convitto, 45′ Kragl, 67′ Casadidio, 76′ Cocco.

NOTE: Spettatori 5.094. Ammoniti: Guerriero,