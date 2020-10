Coronavirus in Sicilia, altri 952 nuovi positivi (44 ad Agrigento) e 18 morti

Anche oggi, in Sicilia, i contagi da Covid sopra novecento. Nelle ultime 24 ore registrati 952 nuovi positivi, a fronte di 8.106 tamponi effettuati. E ci sono purtroppo anche 18 morti. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute, dati aggiornati alle ore 15 di oggi 31 ottobre. Questa la distribuzione provinciale dei nuovi casi nell’Isola: 347 a Palermo, 108 a Catania, 101 a Messina, 102 a Trapani, 115 a Ragusa, 15 a Siracusa, 44 ad Agrigento, 66 a Enna, e 54 a Caltanissetta.

Gli attuali postivi sono 14.402, di cui 962 ricoverati in ospedale, 122 in terapia intensiva, e 13.358 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria Coronavirus complessivamente 21.758, guariti 6.814, mentre i decessi salgono a 502.