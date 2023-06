L’associazione ambientalista MareAmico, coordinata da Claudio Lombardo, ha segnalato all’Ufficio delle Dogane e alla Capitaneria di Porto Empedocle la presenza da parecchie settimane sulla spiaggia di Cannatello ad Agrigento e su quella del Lido Rossello a Realmonte di due barche abbandonate, servite per trasportare migranti in Italia. Lombardo sottolinea: “Bisogna rimuoverle. La presenza di queste barche arrugginite in spiaggia rappresenta un pericolo per la balneazione”.