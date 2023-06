Confronto assicurazioni auto: come trovare l’offerta più adatta alle tue esigenze.

Cercare l’assicurazione auto più adatta alle proprie esigenze può sembrare un’impresa complicata, ma seguendo alcuni consigli è possibile scegliere l’offerta più vantaggiosa. Confrontare le offerte è il primo passo da compiere. Ci sono diverse compagnie assicurative sul mercato, ognuna con le sue caratteristiche e i suoi vantaggi. Per fare un confronto efficace, è consigliabile analizzare i pacchetti offerti dalle diverse compagnie e valutare attentamente i costi e le garanzie proposte.

Un’altra opportunità da considerare è l’accesso all’RCA familiare. Questo tipo di beneficio permette di estendere la copertura assicurativa ai familiari conviventi. È importante sapere che l’accesso all’RCA familiare può avvenire in ambito privato, su una polizza attiva di un familiare convivente e il beneficiario non deve avere commesso sinistri negli ultimi cinque anni.

Un modo per risparmiare tempo nella ricerca dell’assicurazione più adatta è quello di utilizzare il preventivatore gratuito dell’IVASS. Inserendo la targa del veicolo da assicurare, il sistema preleva direttamente dal pubblico registro automobilistico i dati del modello, permettendo di ricevere in breve tempo diverse proposte di polizza. Tuttavia, la richiesta può essere fatta anche in assenza della targa del veicolo ottenendo in tal modo un preventivo assicurazione auto senza targa.

Nella scelta dell’assicurazione auto è importante porre attenzione alle formule di guida, ovvero la scelta tra guida libera o guida esperta. La guida libera permette di far usare il veicolo anche a persone altre dall’intestatario della polizza, mentre la guida esperta impone la presenza di un conducente con un certo livello di esperienza coincidente con un’età superiore ai 26 anni. Esiste anche la guida esclusiva; in questo caso la vettura può essere condotta esclusivamente dall’intestatario della polizza.

È altresì importante tenere d’occhio le franchigie, le esclusioni e le rivalse. Le franchigie rappresentano la somma che il conducente deve pagare in caso di sinistro, mentre le esclusioni e le rivalse sono le situazioni in cui la compagnia assicurativa richiedere al proprio cliente il rimborso dei danni provocati a seguito di un sinistro stradale.

Ecco alcune situazioni di rivalsa che possono essere presenti nelle polizze assicurative auto:

Rivalsa: in caso di sinistro causato da un conducente non autorizzato o non abilitato, l’assicuratore può rivalersi sul proprietario del veicolo per il risarcimento dei danni.

Rivalsa: se il conducente dell’auto assicurata ha violato una norma del codice della strada, l’assicuratore può rivalersi per il risarcimento dei danni subiti da terzi coinvolti nel sinistro.

Rivalsa: se il conducente dell’auto assicurata ha fornito informazioni false o errate durante la stipula del contratto, l’assicuratore può rivalersi per il risarcimento dei danni subiti da terzi coinvolti nel sinistro.

Qui, invece, alcuni esempi di esclusione.

Esclusione: la polizza può escludere la copertura dei danni causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe o farmaci, oppure in seguito a corse o gare non autorizzate.

Esclusione: la polizza può escludere la copertura dei danni causati da atti dolosi, come ad esempio le frodi assicurative o le collisioni volontarie.

