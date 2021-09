Mareamico: “Nuovo disastro nel mare di San Leone” (VIDEO)

Il temporale non ha provocato disagi soltanto alla viabilità di Agrigento ma è bastato solo qualche minuto di pioggia per far scoppiare le fogne a San Leone, ed un quantitativo enorme di acque nere sono finite in mare. La segnalazione arriva da Mareamico Agrigento che dichiara: “In tutte le città del mondo le condotte fognarie sono sigillate, per evitare che quando piove le acque meteoriche vi finiscano dentro. Invece ad Agrigento, per colpa di un numero imprecisato di by-pass, queste acque si riversano dentro le fognature facendole scoppiare. Facciamo un appello alla popolazione: nei prossimi giorni evitate di andare al mare”