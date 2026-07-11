Il porto della località balneare di Siculiana Marina è stato oggetto di grossi lavori durante l’inverno, consistenti nel prelievo di grandi quantità di sabbia, che è stata trasportata con i camion ad Eraclea Minoa, per il ripascimento di quella spiaggia.

“All’inizio dell’estate i lavori sono stati sospesi, ma sono rimasti in spiaggia enormi buche, che negli scorsi giorni il mare ha riempito di acqua – dice MareAmico -. In pratica sono nate grandi, pericolose e profonde piscine, dove possono cadere le auto o la gente che frequenta il porto, visto che in zona non vi è traccia di transenne o recinti, che impediscano l’entrata”.

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