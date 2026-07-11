Nessuna bomba ma solo fuochi d’artificio all’interno del pacco sospetto al centro di smistamento Sda della zona industriale di Agrigento. Lo hanno accertato gli artificieri. Presenti sul posto i carabinieri della sezione Radiomobile e i vigili del fuoco.

L’allarme era scattato intorno alle 7 del mattino, quando il nome del mittente, già segnalato in altre sedi lungo la Penisola a pacchi che erano effettivamente esplosi, ha fatto avviare le procedure d’emergenza. Come hanno verificato gli artificieri il plico non conteneva polvere pirica destinata a colpire, ma fuochi d’artificio.

Sono state avviate le indagini sulle irregolarità di una spedizione che ha fatto temere il peggio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp