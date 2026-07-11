Ruba un ciclomotore sotto casa del proprietario, ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un diciottenne disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, bloccato in flagranza di reato. Deve rispondere del reato di furto aggravato e danneggiamento. La cattura del giovane da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sciacca, in quei momenti impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio.

Il fatto è accaduto nelle ore notturne, in una zona centrale dell’abitato di Menfi. Proprio in quel momento il diciottenne è entrato in azione riuscendo a portare via un ciclomotore Piaggio Nrg di proprietà di un cinquantasettenne del luogo. La segnalazione del furto è stata girata ai carabinieri, i quali dopo alcune ricerche hanno localizzato e arrestato il giovanissimo ladruncolo dalle parti della strada provinciale 79.

Il ragazzo, dopo le preliminari formalità di legge in caserma, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato rimesso in libertà.

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