Marco Zambuto presenta gli assessori e i candidati al Consiglio Comunale di Agrigento

Marco Zambuto incontrerà cittadini e giornalisti venerdì 11 settembre alle 18 all’Hotel Dioscuri Bay Palace per presentare ufficialmente la squadra degli assessori designati e i candidati al Consiglio Comunale di Agrigento. Oltre agli assessori designati, Gianni Tuttolomondo, Raffaele Zarbo, Decio Terrana; Dino Milazzo, Franco Iacono ed Antonella Gallo Carrabba, saranno presenti anche i candidati al Consiglio Comunale. “E’ una squadra – afferma Zambuto – che rappresenta una città vera, che vuole ripartire con il piede giusto. Ho scelto queste persone per onestà, per l’amore che nutrono per Agrigento, per la voglia di mettersi in gioco nel dare quella svolta concreta che gli agrigentini attendono da tempo”.