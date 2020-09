Agrigento, il consigliere comunale Gerlando Gibilaro aderisce al progetto di Fratelli d’Italia

Gerlando Gibilaro, da anni protagonista della vita politica agrigentina, primo degli eletti nella proclamazione ufficiale nelle ultime elezioni amministrative, abbraccia Fratelli d’Italia sostenendo i candidati della lista al consiglio comunale.

Il dirigente nazionale Calogero Pisano afferma: “Il suo ingresso, il suo sostegno e la sua adesione rappresenta per il nostro partito un importante valore aggiunto, per autorevolezza, serietà, coerenza e preparazione amministrativa che ha saputo dimostrare nel corso della sua esperienza politica.

Gerlando Gibilaro è un esponente politico di grande valore, figlio del Popolo e per il Popolo non delle segreterie con il quale abbiamo avuto sempre rapporti di stima e di leale collaborazione, e averlo insieme a noi è la dimostrazione della capacità di Fratelli d’Italia di radicarsi sul territorio e di crescere in maniera inclusiva e attenta alla qualità e alla serietà delle persone”.