Coronavirus, altri tre tamponi positivi. Salgono a 9 i casi a Canicattì

“A seguito dello screening epidemiologico correlato ai precedenti casi di positività, pochi minuti fa, mi è giunta la conferma di ulteriori 3 casi di contagio da Covid-19 a Canicattì”. Così il sindaco Ettore Di Ventura, ha informato la cittadinanza.

“Ad oggi dunque sono in totale 9 i nostri concittadini che hanno contratto il virus. È necessario continuare a mantenere alta l’attenzione. È bene ribadire che i soggetti in questione si trovano in isolamento fiduciario già da parecchi giorni”, conclude il primo cittadino.