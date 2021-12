Marco Vullo: “Un Natale solidale e inclusivo”

Marco Vullo , Assessore ai servizi sociali e ai quartieri del Comune di Agrigento, commenta positivamente le due iniziative portate a termine nei quartieri di Fontanelle e Villaseta.

“Un Natale solidale e inclusivo, posso dire che quel progetto che avevo in mente continua senza sosta e con grandi consensi da parte della gente di Agrigento.

La festa dei Mestieri “Valorizziamo i talenti” che si è svolta il 18 presso la Parrocchia di Fontanelle con la collaborazione dell’Euroform è stato un momento di condivisione tra le Istituzioni, le associazioni, la parrocchia e i cittadini con momenti musicali, di show cooking e di vero feed-back tra giovani e promozione del territorio.

Anche la straordinaria e solidale giornata di ieri a Villaseta ha rappresentato con i Volontari di Strada non solo un Agape, ma un momento di sana condivisione, di riflessione e di crescita per un quartiere che ripeto per me è una palestra di vita e ha bisogno di attenzioni quotidiane.

Ringrazio il Sindaco, Franco Miccichè per aver partecipato alla manifestazione e ha regalato momenti di piacevole convivialità, un’altra bella pagina che continua conclude , l’Assessore Marco Vullo e che vedrà protagonista tutta la città.”