Traffico di droga, decise dei condanne

Decise sei condanne al processo scaturito dall’inchiesta “Up & down” (“su e giù”), su un traffico di sostanze stupefacenti, cocaina ed hashish, dal Belgio alla Sicilia. La sentenza è stata emessa dai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento presieduta da Alfonso Malato.

Complessivi 16 anni di reclusione sono stati inflitti a Carmelo Fallea, 46 anni, di Favara (24 anni era la richiesta del pubblico ministero Luisa Bettiol); 7 anni e 5 mesi per Calogero Presti, 48 anni, di Favara (22 anni); 7 anni e 8 mesi per Carmelo Vaccaro, 43 anni, di Favara (14 anni); 7 anni e 2 mesi per Rania El Moussaid, 36 anni, originaria del Marocco e residente ad Agrigento (12 anni e 6 mesi); 7 anni e 2 mesi per Gaspare Indelicato, 38 anni, di Favara (11 anni e 6 mesi); e 1 anno per Stefano Sacco, 57 anni, di Porto Empedocle.

L’inchiesta ha già portato ad alcune condanne nello stralcio abbreviato del processo. Il blitz dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, e della Tenenza di Favara, avvenne nel periodo natalizio del 2016, e portò all’arresto di cinque persone, finite in carcere, e altre due ai domiciliari.