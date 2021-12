Il Natale alla caserma dei carabinieri “Biagio Pistone” (VIDEO)

La caserma dei carabinieri “Biagio Pistone” apre alla cittadinanza. Seppur con un’atmosfera natalizia in tono minore in segno di rispetto per le recenti tragedie che hanno colpito Ravanusa e Palma di Montechiaro, il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, ha voluto dare seguito ad eventi già programmati. Dopo aver inaugurato il presepe artistico di Roberto Vanadia, questa mattina all’interno della caserma canti di novena e taglio della torta artistica realizzata dal pastichef Giovanni Mangione.