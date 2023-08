L’Akragas, club di calcio della città di Agrigento, ha dato un importante segnale di ambizione rafforzando la propria difesa con l’acquisizione dell’esperto calciatore Marco Rossi. Grazie all’operato del Direttore Sportivo Giuseppe Cammarata e del Direttore dell’area tecnica Santo Russo, la Società è felice di annunciare il diritto alle prestazioni sportive di Rossi, un difensore di classe del 1987.

Il curriculum di Marco Rossi parla da sé: quasi 100 presenze nella prestigiosa Serie A, 80 presenze nella Serie B e altrettante nella terza serie professionistica. Il calciatore ha indossato le maglie di club importanti come Parma, Modena, Sampdoria, Bari, Cesena, Siena e Reggina, dimostrando la sua versatilità e esperienza nei più alti livelli del calcio italiano.

La sua presenza in squadra è un mix assoluto di carattere e tecnica, che lo rende un elemento prezioso per il mister Marco Coppa. L’arrivo di Rossi dovrebbe portare una solida stabilità alla difesa dell’Akragas, un reparto fondamentale per la riuscita di una stagione di successo.

Con questo colpo di mercato, l’Akragas dimostra la sua volontà di competere ad alti livelli e di dare un segnale di crescita e ambizione per il futuro. I tifosi si aspettano molto da questo nuovo innesto e non vedono l’ora di vedere Marco Rossi in azione con la maglia gialloblù.

Ora la squadra si prepara per una stagione promettente, con una difesa rafforzata e la speranza di ottenere risultati importanti. L’entusiasmo è palpabile e l’intera città è in attesa di vedere cosa il nuovo calciatore porterà in campo con il suo talento e la sua esperienza. Solo il tempo dirà quale sarà il destino dell’Akragas in questa nuova avventura, ma di certo l’arrivo di Marco Rossi ha aggiunto un elemento di entusiasmo e speranza nella squadra e nella città di Agrigento.