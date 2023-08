Realmonte – Un importante passo avanti è stato compiuto dall’amministrazione comunale di Realmonte, guidata dall’avvocato Sabrina Lattuca. Ieri mattina, presso lo studio del notaio Giuseppe Fanara, il sindaco della Città della Scala dei Turchi insieme al Dr. Sciabbarra, proprietario di una parte dell’area interessata dal sito, hanno dato l’incarico allo stesso notaio di redigere l’atto di trasferimento della Scala dei Turchi di proprietà del Dr. Sciabbarrà al Comune di Realmonte, rendendola quindi di proprietà dell’intera collettività.

La questione riguardante la proprietà della Scala dei Turchi era una querelle che si trascinava da decenni. Grazie agli sforzi congiunti del sindaco e del proprietario, uniti ai rispettivi legali, avvocato Vincenzo Caponnetto e avvocato Antonino Maria Cremona, finalmente verrà raggiunto un accordo e il prossimo mese di settembre l’atto verrà sottoscritto dalle parti.

La Scala dei Turchi è un luogo di grande valore storico e paesaggistico, una delle attrazioni più conosciute della zona e meta di numerosi turisti. Con il trasferimento di proprietà al Comune, si spera che il sito possa essere gestito e preservato in modo ottimale, consentendo una migliore fruizione e valorizzazione delle sue bellezze naturali.

Questo passo rappresenta un’importante vittoria per la comunità di Realmonte, che potrà finalmente godere di uno dei suoi tesori più preziosi in maniera condivisa e inclusiva. Si prospettano progetti e iniziative per valorizzare ulteriormente la Scala dei Turchi, mantenendone l’unicità e l’integrità storica.

L’amministrazione comunale, insieme ai cittadini, guarda ora con entusiasmo al futuro, con la consapevolezza di avere in custodia un patrimonio naturale e culturale di inestimabile valore. La Scala dei Turchi è destinata a diventare ancora di più un simbolo di Realmonte, attrattiva per visitatori e una fonte di orgoglio per tutti coloro che amano e vivono questa splendida città.

Foto di copertina Giuseppe Greco