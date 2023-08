Convenzione Siglata tra Fondazione Banco Farmaceutico Onlus e Associazione ETS Volontari di Strada di Agrigento per Fornitura Gratuita di Farmaci per l’Assistenza ai Bisognosi

Agrigento – Un nuovo e significativo traguardo è stato raggiunto dai Volontari di Strada di Agrigento, che hanno siglato una convenzione con la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus per la fornitura gratuita di farmaci alle famiglie bisognose del territorio.

L’intesa è stata ufficializzata con la firma della presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino, e di Massimo Galli, rappresentante del Banco Farmaceutico. La firma è stata preceduta da una visita di Galli nei locali dell’associazione, dove ha potuto constatare di persona l’efficienza del reparto di raccolta e sistemazione dei farmaci, situato presso la sede del Viale della Vittoria.

Questa collaborazione tra il Banco Farmaceutico e i Volontari di Strada è ormai consolidata da diversi anni, grazie all’impegno del referente provinciale del Banco, Maurizio Bonomo, e vede gli operatori dell’associazione partecipare attivamente alla raccolta e al recupero di farmaci, promossa annualmente dal Banco a livello nazionale. I farmaci così raccolti vengono donati e distribuiti gratuitamente alle diverse realtà assistenziali che si prendono cura delle persone in difficoltà.

“La convenzione sottoscritta consente ai Volontari di Strada di mettere a disposizione delle famiglie bisognose l’accesso gratuito a medicinali senza obbligo di prescrizione, da banco, soggetti a prescrizione medica, dispositivi medico-chirurgici e integratori dietetici in confezione vendita. Sono esclusi dalla donazione i medicinali scaduti, quelli dispensabili soltanto in strutture ospedaliere, quelli rientranti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e i farmaci oggetto di provvedimenti restrittivi emanati da AIFA,” dichiara la presidente Anna Marino.

La vice presidente Iosé D’Alessandro sarà incaricata di coordinare le attività legate al Banco Farmaceutico all’interno dell’associazione.

“La convenzione va in questa direzione, specialmente in un momento così delicato, in cui si afferma sempre più la cultura dello scarto, a cui va contrapposta quella del dono, dell’amore e della solidarietà,” afferma con orgoglio la presidente Anna Marino, sottolineando come l’associazione promuova collaborazioni strategiche con le istituzioni e diversi enti a favore delle persone fragili e ai margini della società.

Nella foto: Maurizio Bonomo..iose d’Alessandro e Anna Marino