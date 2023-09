A seguito della pesante sconfitta casalinga contro il Licata nel derby d’esordio, l’allenatore dell’Akragas, Marco Coppa, si espone con determinazione e ambizione, proiettando il suo sguardo verso il futuro e la prossima sfida di campionato. Nonostante le critiche e le tensioni emerse dopo la débâcle, Coppa è risoluto nel suo intento di guidare la squadra verso il successo.

“La squadra è concentrata e stiamo preparando la sfida contro la Gioiese nel migliore dei modi”, afferma con fiducia Coppa, esprimendo gratitudine verso la società per il sostegno dimostratogli in questo momento cruciale. “C’è voglia di reagire e di dimostrare tutto il nostro valore. Continuerò a lavorare sodo per inculcare ai miei ragazzi la mia tattica e la mia idea di gioco. Sono certo che presto ci toglieremo grandi soddisfazioni.”

Nonostante le critiche giunte da parte di una parte del club, compreso il patron Giuseppe Deni, che ha attribuito a Coppa la responsabilità della sconfitta, l’allenatore guarda al futuro con determinazione. Coppa riferisce di una riunione tecnica svoltasi all’Esseneto, definendola come un momento di confronto costruttivo: “È stata una riunione proficua su alcune tematiche che hanno portato alla sconfitta casalinga contro il Licata. Società e staff tecnico si sono confrontati per analizzare e capire cosa non ha funzionato nel derby di domenica scorsa.”

Inoltre, sembra che il patron Deni abbia rinnovato la piena fiducia in Marco Coppa al termine della riunione, esortandolo a continuare il suo lavoro di costruzione della nuova Akragas e a perseguire l’obiettivo di un campionato dignitoso.

In questo momento di sfida e pressione, l’allenatore Marco Coppa dimostra di avere le spalle larghe e la volontà di superare le difficoltà, mantenendo il focus sul futuro e sulla crescita della squadra.