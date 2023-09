Agrigento, 13 settembre 2023 – Un nuovo capitolo nella storia culturale di Agrigento prende forma con l’imminente inaugurazione del Teatro dell’Efebo, situato all’interno del suggestivo Giardino Botanico. Dopo intensi lavori di consolidamento e restauro del maestoso costone di arenaria che sovrasta l’area, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si prepara a presentare al pubblico un gioiello architettonico destinato ad arricchire il panorama culturale della città.

L’evento ufficiale è fissato per il 22 settembre alle ore 19:30 e vedrà la presenza di illustri personalità e autorità locali. Il programma dettagliato delle celebrazioni sarà annunciato durante una conferenza stampa che si terrà il 19 settembre alle ore 9:30, presso lo spazio che ospita il nuovo teatro.

L’area all’interno del Giardino Botanico, che in passato aveva già accolto spettacoli di grande risonanza, è stata oggetto di un attento lavoro di restauro e messa in sicurezza. Questo intervento, promosso dal Settore Turismo, ha restituito vita a un luogo intriso di storia, originato dai resti della cava in cui gli schiavi cartaginesi, reduci dalla storica battaglia di Himera, estrassero i blocchi di arenaria destinati alla costruzione dei templi. Oggi, questo spazio rinnovato non solo ospita il nuovo Teatro dell’Efebo, ma mette in luce anche i resti di un antico ipogeo idraulico, testimonianza di un passato millenario.

L’attribuzione del nome “Efebo” al teatro, in onore della celebre statua custodita nel museo Griffo, assume un significato doppio e profondo: da un lato, rende omaggio a un simbolo rinvenuto proprio in uno dei pozzi del Giardino Botanico; dall’altro, incarna e sostiene l’Efebo come emblema di speranza per le nuove generazioni.

Lo spettacolo inaugurale, intitolato “IdeAli – Il pensiero in equilibrio”, traccerà il primo capitolo di una serie di rappresentazioni legate ai miti, iniziando con la tragica vicenda del volo di Icaro. Sarà un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte e nella cultura, celebrando l’apertura di questo straordinario teatro destinato a divenire un faro per la comunità di Agrigento e non solo.