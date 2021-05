Montenegro: “Il Papa mi ha chiesto di andare a Roma”

“Vi lascio con l’augurio di essere Chiesa della Misericordia…il Papa mi ha chiesto di andare a Roma”. Lo ha detto il cardinale don Franco Montenegro pronto a lasciare la diocesi di Agrigento per raggiungere Roma. Lo ha detto in Cattedrale alla Messa Crismale, nel 75º compleanno.

Da tredici anni in provincia di Agrigento. Dal 23 febbraio del 2008 è arcivescovo metropolita di Agrigento. Dal maggio 2013 è presidente della Commissione episcopale per le migrazioni della Conferenza episcopale italiana, a motivo del suo impegno per l’accoglienza dei migranti nell’arcidiocesi agrigentina, improntando il proprio operato sulla comunione, con una particolare attenzione alle varie situazioni di povertà.

L’8 luglio 2013 accoglie papa Francesco, durante la visita apostolica a Lampedusa e Linosa. Nel concistoro del 14 febbraio 2015 papa Francesco lo crea cardinale presbitero dei Santi Andrea e Gregorio al Monte Celio; il 19 aprile dello stesso anno prende possesso del titolo.

È trascorso un anno dall’arrivo ad Agrigento del vescovo coadiutore, mons. Alessandro Damiano, che affianca mons. Montenegro prima di esserne di diritto il successore. Adesso il cardinale Montenegro è pronto a lasciare la Città dei Templi.