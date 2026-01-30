La separazione è stata definita nel segno della correttezza e del rispetto reciproco. La società ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto sportivo con Peppe Marchica, a seguito di una richiesta espressa del calciatore.

Marchica proseguirà la propria esperienza con il Kamarat, formazione militante nel campionato di Eccellenza, che ha manifestato un interesse concreto nei suoi confronti. Presa atto della volontà del giocatore e nel solco di un rapporto improntato alla trasparenza e al dialogo, il club ha scelto di assecondare la richiesta, procedendo alla risoluzione del vincolo sportivo.

Nelle stesse ore si è definito anche il futuro di un altro ex biancazzurro: Alessandro Noto ha infatti trovato l’accordo con l’Aragona, società che milita nel campionato di Promozione, dove continuerà il proprio percorso sportivo.

A Peppe Marchica, così come ad Alessandro Noto, va il ringraziamento sincero della società per l’impegno, la professionalità e il contributo garantiti nel periodo trascorso con questi colori, con l’augurio delle migliori fortune sportive e personali per il prosieguo delle rispettive carriere.

