Agrigento perde Totò Burgio, commercialista stimato e persona profondamente amata in città. Si è spento dopo una lunga battaglia contro un male incurabile, affrontata con discrezione e dignità.

Professionista serio, competente, sempre disponibile, Burgio è stato anche cittadino impegnato, presente nel dibattito pubblico fino all’ultimo. Tra le battaglie che ha sentito come proprie, una più di tutte: l’aeroporto di Agrigento. Un progetto in cui credeva davvero e per il quale si è speso senza risparmio, con viaggi a Roma, incontri politici, confronti continui, convinto che quell’infrastruttura potesse rappresentare una svolta per il futuro del territorio.

Il suo impegno non si è mai limitato agli aspetti tecnici o professionali: Totò Burgio ha sempre messo tempo, competenze e passione al servizio dei temi sociali e delle cause che riteneva giuste, con uno stile pacato ma determinato.

La sua scomparsa lascia un vuoto umano e civile profondo. Agrigento perde un professionista autorevole e un uomo coerente, capace di credere fino in fondo nelle idee e nel bene comune. Alla famiglia, ai colleghi e a quanti gli hanno voluto bene, il cordoglio della città.

